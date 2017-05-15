Нидерланды запросили у России данные радаров по авиакатастрофе Boeing в Донбассе

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Москва, 15 мая. Голландская сторона направила властям Российской Федерации новый запрос о предоставлении данных с радаров для расследования крушения самолета Boeing-777 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщили представители Совместной следственной группы.

Как отметили в ведомстве, российская сторона предоставила данные в специфическом формате. Это якобы усложнило работу.

«Если бы данные были предоставлены согласно признанным на международном уровне стандартам, например, в формате ASTERIX, это могло бы гарантировать объективность», — указано в докладе ССГ.

Напомним, ранее министерство иностранных дел России раскритиковало действия следователей из Нидерландов.