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Москва, 15 мая. Грузинская сторона продолжает организовывать систематические провокации, которые направлены на подрыв процесса восстановления диалога с Россией. Об этом завили официальные представители министерства иностранных дел Российской Федерации, которые прокомментировали планы властей Грузии включить бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в черный список.

«Рационально объяснить такое поведение трудно – ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии», — отметили российские дипломаты.

Напомним, ранее стало известно о том, что Юрий Лужков считает действия Тбилиси неразумными.