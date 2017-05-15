Киев объявил о намерении заменить российский софт украинскими программами

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Киев, 15 мая. Проект запрета на использование программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, разработанного или произведенного в РФ, был поддержан комиссией по вопросам транспорта, связи и рекламы городского совета Киева. Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, данный запрет будет распространяться на органы местного самоуправления, исполнительной власти, коммунальные предприятия, организации и учреждения.

Авторы уверены, что дополнительного финансирования инициатива не потребует. Разработчики объясняют такое положение перераспределением средств, которые ранее шли на ежегодное обслуживание зарубежного программного обеспечения в пользу затрат на собственные разработки.

Напомним, ранее на Украине предложили запретить «Яндекс». По мнению украинцев, власти страны должны наложить санкции на российскую транснациональную компанию «Яндекс».