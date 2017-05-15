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Россия
Единая база данных о гражданах страны появится в России

Единая база данных о гражданах страны появится в России

20:32  15 Мая 2017
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Единая база данных о гражданах страны появится в России

Москва, 15 мая. Минюст РФ совместно с Минфином и Федеральной налоговой службой работает над реализацией масштабного проекта по созданию единого реестра населения, в котором будут объединены сведения обо всех гражданах. Об этом сообщила глава департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой ведомства Александра Дронова.

«Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует. В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении», — пояснила она.

По словам Дроновой, в базу войдет информация о статусах граждан, связанных с налоговой системой, актами гражданского состояния, правоохранительной системой и т.д.

#минюст
Катерина Михайлиди
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