Главы МИД стран ЕС поддержали продление санкций против России

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Варшава, 15 мая. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что главы МИД Евросоюза высказались за продление антироссийских санкций.

«Я могу подтвердить, что разговор на эту тему был», — отметил он во время брифинга после заседания Совета глав МИД ЕС.

По его словам, большинство выступавших по этому вопросу решительно высказывались за то, что применение санкций нужно продолжать, потому как «минские соглашения не выполняются».

Глава польской дипломатии заключил, что «дискутировать не о чем».

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, как министры иностранных дел ЕС пообещали ему продолжать давить на Россию и продлить санкции против Москвы.