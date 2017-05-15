Жители 60 районов Москвы единогласно поддержали снос хрущевок

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Москва, 15 мая. Жители более 60 районов российской столицы поддержали включение своих домов в программу реновации. Об этом журналистам сообщила директор МФЦ Москвы Елена Громова.

По ее словам, москвичи активно подключились к голосованию.

«Могу фиксировать, что есть большое количество районов, их больше 60, в которых не зафиксировано ни одного голоса против», — отметила Громова.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал предоставить дополнительные гарантии жителям пятиэтажек, которые будут снесены.