Россиян предостерегли от поездок в Тунис и Таиланд из-за угрозы терактов

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Москва, 15 мая. Федеральное агентство по туризму предостерегло граждан РФ от поездок в Таиланд и Тунис из-за угрозы терактов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в Таиланде существует риск нападения со стороны членов радикальных исламистов. Исполнителями терактов могут быть в том числе сотрудники туристической отрасли из числе местных жителей, завербованных боевиками.

В Ростуризме сообщили об угрозе поджогов, химического и биологического заражения, а также призвали избегать незапланированных экскурсий и поездок от местных туроператоров.

В граничащем со странами, в которых активны боевики «Исламского государства»* (запрещено в РФ), туристов призвали быть бдительнее и отказаться от посещения курортов Сус, Хаммамет, Монастир, а также острова Джерба, сообщает «Парламентская газета».

Напомним, 15 мая в центре Бангкока прогремел взрыв, в результате которого пострадали две женщины. 9 мая на курорте Паттайя в Таиланде произошли два взрыва, число раненых составило 58 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.