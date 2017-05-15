Итальянские виноделы подали в Роспатент заявку на регистрацию бренда Dimon

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Москва, 15 мая. Заявка на регистрацию бренда Dimon была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). На сайте Федерального института промышленной собственности был также опубликован документ заявки.

Хозяин винодельческой компании ColleMassari Мария Ирис указана заявителем. Дом в деревне Погги дель Сассо в центральной Италии является адресом заявителя.

Компания ColleMassari сможет выпускать под брендом Dimon вина и другие алкогольные напитки, если регистрация бренда по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 16, 33 и 35 будет одобрена.

В свою очередь, коммерческий директор итальянской винодельческой компании Мартен Лееревельд назвала публикацию в базе Роспатента заявки на регистрацию бренда Dimon фейком и «глупой игрой», сообщило агентство RNS.