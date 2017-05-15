Никто не должен быть забыт: Путин призвал внимательно отнестись к пострадавшим от стихии

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Иркутск, 15 мая. Российский президент Владимир Путин обратился к региональным и муниципальным властям с просьбой уделить внимание потребностям пострадавших от пожаров и паводков людей. По словам главы государства, без внимание не должен остаться ни один человек.

Как отметил президент, люди столкнулись с тяжелой проблемой — они потеряли все, что у них было. Часто к таким категориям граждан относятся как пенсионеры и инвалиды. Кроме как на власти, им не на кого надеяться. В связи с этим Путин призвал отнестись к данной проблеме с должным вниманием.

«Ресурсы есть, денежные средства, нормативная база есть. Если мелочи какие-то возникают, мы это поправим в оперативном режиме», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что ни один человек не должен быть забыт.

«Самым внимательным образом, пожалуйста, к этому отнеситесь», — заключил президент.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что властям регионов необходимо держать вопрос денежных выплат гражданам, пострадавшим из-за природных пожаров, под постоянным контролем.