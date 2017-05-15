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Политика
Россия настаивает на особом статусе Донбасса

Россия настаивает на особом статусе Донбасса

20:09  15 Мая 2017
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Грызлов: РФнастаивает на предоставлении особого статуса Донбассу

Москва, 15 мая. Российская сторона настаивает на введении особого статуса Донбасса. Об этом в понедельник заявил полномочный представитель России на переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине Борис Грызлов.

«Российская Федерация последовательно настаивает на введении в действие закона об особом статусе Донбасса по «формуле Штайнмайера», скорейшем разведении сил и средств сторон в Станице Луганской», — подчеркнул российский дипломат.

Напомним, ранее Донецкая народная республика сообщила о том, что Вооруженные силы Украины 50 раз нарушили режим перемирия в зоне военного конфликта в Донбассе.

Алексей Громов
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