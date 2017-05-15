Уникальные технологии: новосибирский хирург спас жизнь пациентке, считавшейся безнадежной

В закладки

Скопировать

Хирург-онколог из Новосибирска спас жизнь омичке с раковым плевритом и метастазами в легких. Пациентка считалась неизлечимой. Уникальная операция была проведена с помощью видеоторакоскопической лазерной термодеструкции и фотодинамической терапии. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Операция была проведена на базе Омского областного клинического онкологического диспансера. Для этого в город был приглашен известный врач-онколог, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией биомедицинского применения квантовых устройств и систем Междисциплинарного квантового центра Новосибирского государственного университета, профессор, член Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям Сергей Никонов.

«Проблемы с онкологией возникли у пациентки семь лет назад. Тогда она обратилась в омский онкодиспансер по поводу рака молочной железы. Лечение прошло успешно, она перенесла всю программу химиотерапии, облучения, которые полагаются в связи с этой стадией заболевания, и была уже на грани снятия с учета, поскольку все эти годы никаких проявлений онкологии не наблюдалось», — пояснил ситуацию корреспонденту ФАН Сергей Никонов.

Но в этом году у нее вдруг появилась одышка, причем дыхательная недостаточность прогрессировала с такой скоростью, что буквально за неделю женщина превратилась в абсолютно неподвижного человека, пройти два-три шага стало для нее проблемой. Рентгеновское обследование показало, что в легких скапливается жидкость.

«На снимке было обнаружено накопление жидкости, так называемый раковый плеврит, именно на стороне, где была удалена молочная железа. Стало понятно, что это эхо прежнего заболевания в виде метастатического поражения легкого и плевры. Откачивание жидкости в таких случаях малоперспективно, поскольку дает лишь временное облегчение, — говорит Никонов. — Жидкость накапливается вновь и вновь, и пациент постоянно привязан к стационару. Назначить химиотерапию при таком состоянии больного не представлялось возможным. Было решено применить методы видеоторакоскопической лазерной термодеструкции и фотодинамической терапии».

По словам профессора, это очень эффективные методы лечения. Бывает, достаточно однократного лазерного освечивания плевральной полости, чтобы бесповоротно остановить процесс накопления жидкости и возвратить к активной жизни людей с инвалидностью.

«У меня под наблюдением есть женщина, которая до операции не могла сделать и несколько шагов без одышки, а через полгода после лечения на мотоблоке вспахала 10 га земли под картошку. Это прекрасный показатель того, насколько эффективны современные методы лечения. Поэтому сейчас фотодинамическую терапию рассматривают как достойное дополнение к существующим методам противоракового лечения, а иногда и как альтернативу. Метод позволяет вылечить без удаления раннюю стадию рака бронхов, легкого, желудка. Очень перспективен для лечения предраковых заболеваний, особенно в женской половой сфере», — пояснил профессор.

По словам Сергея Никонова, наша индустрия сейчас обеспечивает медицину великолепными лазерными устройствами для фотодинамической терапии, флуоресцентной диагностики злокачественных образований, а наши фармакологи выпускают все основные классы фотосенсибилизирующих лекарств, то есть тех, которые могу сделать опухоль чувствительной к лазерному свету.

«Я приехал в Омск со своим оборудованием. Утром ввели пациентке внутривенно препарат и через три часа доставили ее в операционную, где ей без разрезов грудной клетки, через три прокола ввели в грудную полость видеокамеру и два манипулятора, в одном из которых находился лазерный световод, в другом — вспомогательный щуп для отведения легкого в разные позиции, — делится подробностями Никонов. — Менее чем за час мы уничтожили видимые метастазы с помощью видеоторакоскопической лазерной термодеструкции, а невидимые подвергли разрушению с помощью фотодинамического освечивания. Благодаря видеокамере весь процесс хорошо был виден на мониторе».

Операция прошла успешно. На пятые сутки, по словам профессора, пациентка была столь активна, что ее перевели на дневной стационар. Избавив женщину от тяжелого дыхательного недуга, врачи вернули ей качество жизни почти здорового человека. Сейчас она проходит курс химиотерапии в Омске. А ведь еще совсем недавно, когда дыхательная недостаточность была очень сильной, консилиум с сомнением относился к такой возможности. Пациентка считалась безнадежной.

«Для ослабленных пациентов, видеоторакоскопия — наиболее продвинутый вариант. Применение лазеров дает нам еще больший потенциал для расширения малоагрессивных, но достаточно надежных методов лечения. Теперь эти методы будут применяться и в Омске», — сказал врач-онколог Сергей Никонов, подчеркнув, что на территории России сейчас развивается национальная технологическая платформа «Фотоника», которая предусматривает ускоренное развитие всего, что связано с применением лазерных и светодиодных фотонных технологий, а Минздрав обеспечивает лечебные учреждения квотами по данному направлению.