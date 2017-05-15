Грустный праздник: волгоградец покончил с собой из-за «ненужности» в день рождения

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Волгоград, 15 мая. Житель Урюпинского района Волгоградской области покончил с собой, не дождавшись поздравлений в день рождения. Об этом сообщил замглавы Урюпинского межрайонного следственного отдела регионального управления СК РФ Михаил Ганабин.

12 мая мужчине исполнилось 44 года. Это событие он отмечал в кругу семьи. Однако кроме жены и детей никто из родственников больше не вспомнил о его дне рождения, что заставило волгоградца задуматься о суициде.

Именинник истолковал «молчание» родных как свою ненужность и заявил семье, что покончит с собой. Чтобы не ухудшать его настроение, супруга мужчины ушла из дома, а рано утром его нашел во дворе дома мертвым сын, сообщает «Утро.ru».