Охота на ястребов: как спецподразделение сирийской армии ISIS Hunters готовится дать отпор американским наемникам

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Обученное российскими военными специалистами и прошедшее крещение огнем в боях с террористами «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) под Пальмирой, спецподразделение Сирийской Арабской Армии ISIS Hunters («Охотники за ИГИЛ»*) готово дать отпор американским наемникам, чтобы освободить Сирию до последнего клочка земли. Новая охота ISIS Hunters на проамериканских боевиков и наемников - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Нигде вам не скрыться

Впервые за долгое время спецподразделение Сирийской Арабской Армии ISIS Hunters («Охотники за ИГИЛ») четко завило: оно готово сражаться за Сирию и освобождать все новые и новые территории от проамериканских боевиков. Соответствующее заявление бойцов спецподразделения было опубликовано на официальной странице «Охотников» в Twitter.

«По воле Аллаха, мы продолжим наше продвижение, пока мы не освободим всю Сирийскую Арабскую Республику до последнего клочка территории».

На видео боец ISIS Hunters Амир Ахмад Ахмад (притом, что спецназовцы предпочитают не раскрывать своих имен) лично обратился к руководству США – и в первую очередь, к президенту США Дональду Трампу – с предостережением. Боец напомнил, что США взрастили боевиков, которые сейчас разрывают Сирию на части, и теперь настало время «Охотников» избавить мир от этих преступников.

«Вы сохранили многих из этих наемников в тюрьмах - и послали этих преступников к нам, чтобы они нашли свою смерть на наших землях. Наши руки (тут Ахмад указал на свой автомат) ждут их на этой святой земле. Мы будем охотиться на них, пока они находятся на этой земле; мы будем охотиться на них везде, где бы они ни были. Они никогда не смогут скрыть от нас».

Герои Пальмиры

Заявление «Охотников» прозвучало на фоне новой экспансии США на юге Сирии. Напомним, что в ночь на понедельник стало известно о том, что войска Соединенных Штатов Америки вместе с боевиками вооруженной сирийской оппозиции начали наступление на опорные пункты боевиков ИГ* в районе населенного пункта Хумейма, планируя захват Абу-Кемаля. Как сообщили источники, американские сухопутные войска вместе с британскими военнослужащими и тренированными в иорданских лагерях боевики вошли в Южную Сирию через пограничный пост «Ат-Танаф» на границе с Иорданией.

Предполагается, что данное наступление имеет своей целью захват и удержание стратегически важных нефтяных промыслов в провинции Дейр-эз-Зор. Как считают эксперты, если проамериканские силы получат контроль над провинцией, войска Башара Асада потеряют последнюю возможность прорваться к жизненно необходимым для Сирии ресурсам. И здесь решающее слово должно принадлежать не только тем армейским подразделениям, которые заслужили высочайшие оценки в ходе боев за освобождение сирийской земли.

«Охотники» - достаточно молодое подразделение: после усиленной подготовки под руководством специалистов Сил специальных операций ВС РФ, это подразделение приняло ключевое участие в штурме Пальмиры в марте 2017 года. Благодаря уверенным действиям спецназовцев, отбивших у боевиков «Исламского государства» замок Калъат-Тадмор и аэропорт Пальмиры, оборона террористов была взломана, что вынудило их отступить из древнего города. И сейчас «Охотники» готовятся противостоять любой группе наемников, чтобы защитить свою землю.

Эксперт: США тренируют оппозицию, чтобы забрать Дейр-эз-Зор чужими руками

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, спецподразделение ISIS Hunters успешно зарекомендовало себя в ходе сирийского конфликта и может дать отпор любому серьезному противнику.

«Если характеризовать «Охотников» - то это высоко мотивированные, отобранные люди, отчаянные профессионалы, которым не страшны ни задачи, ни особенности их выполнения. К сожалению, они отбирались весьма трагическим методом – их родственники погибли от рук террористов, и они пошли в это подразделение. Эти бойцы получили высочайшую закалку в боях – и можно охарактеризовать «Охотников» как одно из наиболее подготовленных к борьбе с боевиками подразделений».

Что же касается американского присутствия в Южной Сирии – как считает Андрей Кошкин, маловероятно присутствие спецназа США в огневом контакте с «Охотниками». Тем не менее, опасность их появления состоит в том, что они могут готовить орды боевиков сирийской оппозиции для прорыва в провинцию Дейр-эз-Зор.

«Мы обычно знаем, что США сильны выучкой в Голливуде. Они работают либо чужими руками, либо как операторы, уничтожая противника на расстоянии – при чем, не всегда разбираясь, где боевики, а где свадебная церемония или похоронная процессия, мы знаем много случаев. Однако те подразделения, которые вводят США, скорее всего, будут выполнять задачи по подготовке и инструктажу боевиков – что уже добавляет множество сложных факторов».

* Организация запрещена на территории РФ.