Разговор хороших друзей: в Минвостокразвития РФ оценили встречу Путина и Си Цзиньпина

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Пекин, 15 мая. Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка рассказал, что переговоры лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина были обстоятельными. По словам министра, они проходили в откровенной, дружественной и доброжелательной атмосфере.

Как отметил Галушка, стороны обсудили актуальную мировую внешнеполитическую повестку дня, а также актуальные вопросы экономического сотрудничества.

«Я бы сказал, что это был разговор очень хороших друзей, откровенный и доброжелательный», — добавил он.

Напомним, ранее в ходе пресс-конференции по итогам форума «Один пояс — один путь» Путин сообщил, что российская сторона совершенно не боится Китая как конкурента в глобальной экономике. По словам российского лидера, в российско-китайском сотрудничестве Москва соглашается лишь с тем, что идет ей во благо.