Взрыв прогремел в центре Бангкока, есть пострадавшие
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Бангкок, 15 мая. Взрыв прогремел в центре столицы Таиланда в понедельник. В результате происшествия пострадали две женщины.
Как сообщает Bangkok Post, взрывное устройство было заложено у здания Национального театра. Пострадавших госпитализировали, о серьезности полученных ими ранений не сообщается.
Правоохранители оцепили место взрыва, тип взрывчатки определяется.
Напомним, в результате двух взрывов на курорте Паттайя в Таиланде, которые прогремели 9 мая рядом с супермаркетом, пострадали 58 человек.
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