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Происшествия
Взрыв прогремел в центре Бангкока, есть пострадавшие

Взрыв прогремел в центре Бангкока, есть пострадавшие

19:26  15 Мая 2017
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Взрыв прогремел в центре Бангкока, есть пострадавшие

Бангкок, 15 мая. Взрыв прогремел в центре столицы Таиланда в понедельник. В результате происшествия пострадали две женщины.

Как сообщает Bangkok Post, взрывное устройство было заложено у здания Национального театра. Пострадавших госпитализировали, о серьезности полученных ими ранений не сообщается.

Правоохранители оцепили место взрыва, тип взрывчатки определяется.

Напомним, в результате двух взрывов на курорте Паттайя в Таиланде, которые прогремели 9 мая рядом с супермаркетом, пострадали 58 человек.

#взрыв #таиланд #бангкок
Катерина Михайлиди
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