Эрдоган против Трампа: преодолеют ли президенты кризис между Турцией и США

В настоящий момент Соединенные Штаты находятся в напряженных отношениях с Турцией. Вашингтон продолжает поставки вооружения сирийским курдам: возможность одержать победу над боевиками ИГ* (организация запрещена на территории РФ) перевешивает вред жизненно важному для США партнерству на Ближнем Востоке. Перевод материала Erdogan visits Trump, amid much friction between us, Turkey агентства Associated Press представляет Федеральное агентство новостей.

Турция выступает против планов США, считая курдских военных террористами. Поэтому максимум, к чему смогут прийти на грядущей встрече президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп, — признание разногласий и решение двигаться дальше.

Данная проблема не является новой. Задолго до того, как Трамп вступил в должность, президенты США осознали хрупкость сотрудничества с правительством Турции и курдами в вопросах ближневосточной политики.

Последняя администрация президента c трудом достигла баланса по этому вопросу. Слишком большая настойчивость в поддержке курдов способна привести к тому, что Турция развернется в сторону американских геополитических соперников (таких, как Россия) или позволит курдам создать независимое государство. Это приведет к дестабилизации сразу нескольких государств в регионе. Недостаточное сотрудничество, в свою очередь, способно привести к потере боевого союзника в лице курдов, который уже успел доказать эффективность в борьбе против экстремизма.

Приоритеты Трампа были расставлены ясно. Его администрация вооружает сирийских курдов, чтобы с их помощью вернуть Ракку — неформальную столицу ИГ. Освобождение Ракки представляется ключевым шагом на пути к возвращению остальной территории, захваченной боевиками.

На протяжении нескольких лет Турция пыталась убедить США отказаться от поддержки курдских военных в Сирии. В настоящий момент Анкара не хочет, чтобы они возглавляли действия по освобождению Ракки. Турция считает отряды народной самообороны террористическими группировками из-за их связей с запрещенной в Турции Курдской рабочей партией.

Турки опасаются, что любое поставленное сирийским курдам оружие может попасть в руки курдов в Турции, которые на протяжении более трех десятилетий сражались на стороне сепаратистского повстанческого движения. В качестве компромисса Пентагон пообещал Турции ужесточить контроль за использованием всех видов поставляемого оружия, а также предоставить разведывательную информацию, чтобы помочь Турции лучше следить за своими границами. Курды представляют собой этническую группу, сосредоточенную по большей части вдоль границ четырех стран — Турции, Сирии, Ирака и Ирана.

Эрдоган и другие турецкие чиновники призвали США пересмотреть свою стратегию. Эксперты считают, что Эрдоган воспользуется встречей, чтобы предъявить Трампу ряд других претензий. К ним относятся экстрадиция находящегося в Пенсильвании Фетхуллы Гюлена, которого президент Турции обвиняет в подготовке государственного переворота прошлым летом, а также снятие обвинений с Резы Зарраба — турецкого бизнесмена, обвиняемого в отмывании денег и нарушении санкций США.

У США также есть список претензий к Турции. Вашингтон обеспокоен ростом антиамериканских настроений в стране, распространившихся после неудавшегося государственного переворота. Кроме того, США безуспешно продолжают настаивать на освобождении Эндрю Брансона, американского пастора, а также других задержанных граждан США.

У Трампа многое поставлено на карту. Его готовность сотрудничать с авторитарными правителями и невнимание к их недостаткам в вопросах демократии и прав человека тревожат американских законодателей от обеих партий. Трамп сделал упор на заключении сделки — и это еще больше обязывает его добиться результатов.

Трамп отклонился от курса по укреплению отношений с Эрдоганом. После национального референдума в прошлом месяце, в результате которого полномочия президента Турции расширились еще больше, европейские лидеры и правозащитники стали критиковать Анкару за движение в сторону авторитарного правления. Трамп, в свою очередь, поздравил Эрдогана. Теперь американский лидер попытается извлечь из этого выгоду.

«Трамп выдвинул на первое место защиту национальной безопасности США, — замечает Джеймс Филлипс, старший научный сотрудник по вопросам Ближнего Востока в фонде «Наследие». — Я не думаю, что, пока все способствует осуществлению внешнеполитической программы Трампа, критика в его адрес за встречу с Эрдоганом будет иметь хоть какое-то влияние».

Однако Эрдоган может и не смириться с американской военной поддержкой курдов на взаимной основе. В прошлом месяце турецкие военные бомбардировали курдские войска в Сирии и Ираке всего в 10 километрах от местонахождения американских сил. Правительство Турции подчеркнуло, что подобная атака может повториться. Тогда США, чьи войска зачастую находятся вперемешку с курдскими, есть чего опасаться.

Как считает Барак Айдын из вашингтонского Исследовательского центра курдской политики, решением проблемы должен стать более масштабный процесс мирного урегулирования между правительством Эрдогана и его курдскими оппонентами в Турции.

* Организация запрещена на территории РФ.