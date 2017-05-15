Сирия: США назвали «условия» для политического решения конфликта

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Вашингтон, 15 мая. США призывают Россию использовать влияние, которое Москва якобы имеет на президента Сирии Башара Асада, чтобы обеспечить прекращение огня для политического урегулирования конфликта в Сирии, ответственность за которое, по мнению Вашингтона, лежит на Дамаске.

«Мы призываем Москву использовать свое влияние на Башара Асада с целью установить прекращение огня. Эти действия позволят создать условия для политического решения конфликта», — заявила журналистам глава пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт.

По ее словам, в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказал мнение о том, что Москва «имеет огромное влияние» на Асада.