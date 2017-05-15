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Новости Сирии
Сирия: США назвали «условия» для политического решения конфликта

Сирия: США назвали «условия» для политического решения конфликта

19:19  15 Мая 2017
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Сирия: США назвали «условия» для политического решения конфликта

Вашингтон, 15 мая. США призывают Россию использовать влияние, которое Москва якобы имеет на президента Сирии Башара Асада, чтобы обеспечить прекращение огня для политического урегулирования конфликта в Сирии, ответственность за которое, по мнению Вашингтона, лежит на Дамаске.

«Мы призываем Москву использовать свое влияние на Башара Асада с целью установить прекращение огня. Эти действия позволят создать условия для политического решения конфликта», — заявила журналистам глава пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт.

По ее словам, в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказал мнение о том, что Москва «имеет огромное влияние» на Асада.

#сша #сирия #москва #асад
Катерина Михайлиди
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