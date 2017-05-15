Сирия: Госдеп США обвинил Дамаск в очередных «преступлениях»

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Вашингтон, 15 мая. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обвинил Дамаск в причастности к химическим атакам и организации внесудебных казней заключенных. Об этом журналистам заявил помощник государственного секретаря США Стюарт Джонс.

По словам американского дипломата, власти Сирийской Арабской Республики якобы построили в военной тюрьме города Сайеднайя (30 километров от Дамаска) крематорий для того, чтобы «скрывать казни». При этом Джонс сослался на данные, которые предоставили разведка США и правозащитники.

Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад указал на то, что инцидент в Идлибе был направлен на дискредитацию Дамаска.