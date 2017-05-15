Белоснежный оскал: что таит в себе американская улыбка

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Во многих странах пришли к выводу, что американцы — вечно неунывающая и улыбающаяся нация. Вот только эта белоснежная, или как ее называют — голливудская, улыбка настораживает, поскольку кажется не совсем искренней. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Американцы улыбаются всегда и везде и создают образ добродушных «своих парней», которые рады тебя видеть и которым всегда есть дело до того, все ли у тебя хорошо. В многочисленной толпе туристов, расхаживающих по российской земле, всегда можно вычислить гостя из США: он широко улыбается.

В России, как и в некоторых странах Востока, не принято «светить» всеми зубами. Показать добродушие и расположение к человеку можно глазами или легкой улыбкой, что называется, не открывая рта.

Как и разному цвету кожи или разрезу глаз, в зависимости от места происхождения человека, широте улыбки есть вполне научное обоснование. Согласно данным исследований эмоций, которые, к слову, изучались учеными не один десяток лет, у каждого народа есть неписаное правило выражения чувств. Если разбирать исследования по их географической составляющей, то в Соединенных Штатах, равно как в других странах Запада, нормой считается экспрессия. В станах Востока общепринятой нормой считается благородная сдержанность, а улыбка — инструментом сокрытия негативных эмоций.

Несколько лет назад специалисты из Висконсинского университета в Мэдисоне выяснили, что улыбка человека тесно связана с демографией. Так, согласно результатам исследования, в тех странах, где процент иммиграции выше, люди больше полагаются на невербальное общение, нежели на речевые средства. Вывод: чем больше в стране иммигрантов, тем ярче и дружелюбнее улыбка ее жителей. Улыбка стала неким инструментом выстраивания моста доверия между людьми.

Издание Atlantic предполагает, что знаменитая американская улыбка — это результат энергичности, которую так превозносят в США. Отмечается, что американцы ценят ощущение счастья больше, чем любой другой народ, поскольку в менталитете жителей США заложен положительный настрой, мотивация на достижение и личностный рост: каждый человек должен стремиться к счастью и благополучию, а счастье — это самое естественное состояние для нормального человека.

Улыбка в США стала ключевым индикатором во многих сферах: политика, журналистика, обслуживание. Даже на американском радио слышно, как человек улыбается. Улыбка в сфере обслуживания — это одна из наиболее важных тем. США — одна из самых клиентоориентированных стран. Если в России в 1990-е годы фразы «Хорошего вам вечера», «Чем я могу вам помочь?» или «Удачного дня» вызывали ступор, то в Америке это азы поведения в любом даже самом захудалом магазине или бистро. В Германии, что характерно, подобная доброжелательность до сих пор воспринимается с немецким холодом. После открытия в стране сети магазинов Walmart улыбка была вычеркнута из перечня обязанностей, поскольку европейцам такое поведение не свойственно, может быть, за исключением Италии и Испании как двух самых темпераментных стран.

В общем, улыбка — это первое на что обращают внимание в США. Однако за ней, как отмечают посещавшие Америку туристы или люди, прожившие в стране какое-то время, кроется не только сервис и желание понравиться. Многие считают американскую улыбку признаком лицемерия.

«Меня никогда не подкупала американская улыбка, — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин. — На мой взгляд, это признак американского лицемерия. Это совсем не тот фактор, который должен тебя расположить к человеку. Американская улыбка — это данность. Я много раз сталкивался с тем, что тебе улыбается твой коллега или начальник, буквально за 15–20 минут до того, как ты узнаешь, что на тебя настучали руководству или тебе пришло письмо о том, что твоей работой крайне недовольны. Разумеется, американцы бывают искренними, но все проявление «чувств» остается за закрытой дверью. Помню, осенью 1996 года, когда в Америке проходили президентские выборы, мой научный руководитель в Пенсильванском университете, который был сыном спичрайтера президента-республиканца Дуайта Эйзенхауэра, прежде чем сказать, за кого он проголосовал, попросил меня закрыть дверь в кабинет. Никто, кроме нас двоих, не должен был услышать этот разговор. Он, сын республиканца, голосовал за Боба Доула, но он не мог сказать это своим американским коллегам, боясь, что его подвергнут резкой критике. Это признак того, насколько свобода слова реально присутствует в США».

К слову, информирование по почте тоже является частью некой этики в США. «Когда с тобой хотят поговорить по душам, с тобой обнимаются, спрашивают, что к чему, как семья, как дети. Но когда с тобой пытаются разобраться по каким-то твоим предполагаемым проступкам, ты получаешь «по ушам» не из уст в уста: тебе по почте приходит письмо от начальника, который сидит в нескольких кабинетах от тебя, причем даже не по электронной почте», — говорит собеседник ФАН.