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Сирия, 15 мая. Начался второй этап эвакуации боевиков из Аль-Кабуна. САА удалось обезвредить взрывное устройство на севере провинции Хама. Западная часть Ракки была затоплена в результат авиаударов ВВС международной коалиции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обстреливает позиции боевиков в районе населенного пункта Отайя в Восточной Гуте; атаковала форпост ИГИЛ** к востоку от перекрестка Ат-Талила; борется с ИГ* в районах Аль-Хувейка и Джафра в городе Дейр эз-Зор; ведет артобстрел по позициям боевиков в Даръа; обезвредила взрывное устройство в Хаме.

Сирийская свободная армия** (ССА): обстреляла из ракетных установок «Град» укрепрайоны правительственной армии в районе города Джурин на северо-западе Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло населенные пункты Султан, Каркаш, Таль Шейх и Кабар к западу от Мосула.

Провинция Дамаск

Информационный портал Damascus Now сообщает о начале второго этапа эвакуации боевиков из района Аль-Кабун в Идлиб. Вывоз боевиков из района проводится в рамках соглашения между правительственными войсками и радикалами вооруженной оппозиции, согласно которому исламисты прекращают военные действия в обмен на беспрепятственную эвакуацию из района. Боевики покидают Аль-Кабун на автобусах, предоставленных правительством. Согласно AMN, большинство эвакуированных являются членами группировки «Файлак Аль-Рахман».

Оппозиционный источник FSA News сообщает, что САА обстреливает позиции боевиков в районе населенного пункта Отайя в пригороде Дамаска из артиллерийских орудий. Город находится в районе Восточной Гуты Дамаска, на территории которого действует режим прекращения огня, однако на северо-востоке столицы действует группировка «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, на которую не распространяется действие меморандума о создании зон деэскалации.

Провинция Хомс

Наступление сирийской армии на востоке провинции Хомс вновь возобновилось сегодня утром. Правительственные войска во главе с 5-м штурмовым корпусом САА и 18-й танковой дивизией атаковали опорный пункт «Исламского государства»* к востоку освобожденного города Пальмира вблизи перекрестка Ат-Талила. Информации о результатах наступления пока не оглашалось.

Как сообщает информагентство Al Masdar News, основной целью САА на данный момент является освобождение насосной станции Т-3, расположенной вдоль дороги, ведущей к провинции Дейр эз-Зор. Отметим, что сейчас в том же направлении идут войска США вместе с боевиками вооруженной оппозиции: напомним, что наступление на опорные пункты террористов ИГИЛ имеет своей целью захват города Абу-Кемаль и удержание стратегически важных нефтяных промыслов в провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Дэйр эз-Зор

Источник в социальной сети Twitter (@leithfadel) сообщает о новых столкновениях между террористами ИГИЛ и военнослужащими САА в районах Аль-Хувейка и Джафра на окраине Дейр эз-Зора. Наполним, силы армии САР и «Исламского государства» делят территорию административного центра провинции практически пополам.

Также поступают сообщения о продолжающихся боях в районе аэропорта Дейр эз-Зора. Данные о возможных потерях сторон пока уточняются. Правительственные войска регулярно предпринимают попытки прорвать осаду, однако пока им это не удается. Авиабаза САА находится в кольце окружения уже несколько лет подряд. В этом регионе фиксируются постоянные стычки между боевиками ИГ и сирийскими военными.

Провинция Даръа

САА ведет артобстрел опорных пунктов боевиков оппозиционного альянса «Тахрир аш-Шам» на окраине района Даръа Аль-Балад на южной части административного центра провинции. Об этом сообщает оппозиционный портал Aleppo Media Center. Юг республики попадает под действие меморандума о создании зон безопасности в Сирии, однако боевики постоянно ведут обстрел территорий, подконтрольных САА, чем вынуждают войска армии САР открывать ответный огонь. Ожесточенные столкновения также нередко отмечаются в соседнем районе Аль-Маншия.

Напомним, две трети территорий провинции Даръа находятся в оккупации отрядов «Джебхат ан-Нусры», Сирийской свободной армии (ССА) и других исламистских формирований. Основные стычки происходят в столице региона и прилегающих к ней районах.

Провинция Идлиб

Портал «Информагентство Анадолу» опубликовал информацию, согласно которой, первая партия эвакуированных из освобожденного столичного района Аль-Кабун исламистов уже достигла города Маарет Мисрин в провинции Идлиб. Всего прибыло 47 автобусов с боевиками и их семьями. Они уже добрались до лагеря для беженцев Саед. Известно, что 1500 из 2300 вывезенных человек — боевики, остальные — гражданские лица.

Напомним, провинция Идлиб полностью контролируется антиправительственными группировками. Здесь, соответственно, базируются значительные ресурсы и резервы сирийской вооруженной оппозиции.

Провинция Ракка

Как сообщает портал Raqqa SL, западная часть Ракки была затоплена, после того как террористы ИГ открыли один из ирригационных каналов. Однако некоторые источники в сети утверждают, что часть столицы региона была затоплена из-за прорыва дамбы в результате постоянных бомбардировок ВВС международной коалиции. Военные самолеты коалиции действительно регулярно наносят авиаудары по территориям, оккупированным террористами ИГИЛ. Однако официальных сведений, подтверждающих какую-либо версию событий, пока не поступало.

Основные боевые действия сейчас разворачиваются в северных предместьях административного центра провинции. Кроме того, отдельные очаги сопротивления ИГИЛ все еще фиксируются в окрестностях захваченного курдами города Ат-Табка.

Провинция Хама

Как сообщает сирийское информационное агентство SANA News, боевики обстреляли из ракетных установок «Град» укрепрайоны правительственной армии недалеко от населенного пункта Джурин на северо-западе провинции Хама. Исламистами было выпущено 26 ракетных снарядов. В результате атаки один человек получил ранения. Кроме того был нанесен значительный материальный ущерб зданиям инфраструктуры и личному имуществу мирных жителей. Также сообщалось о том, что военнослужащим САА удалось обезвредить взрывное устройство весом в семь килограмм. В результате вчерашней атаки террористами городов Махрада и Курмос три человека получили ранения.

Боевики активизировали военные действия после того, как войска спецотряда «Тигры» были переброшены на восток провинции Хомс, приостановив полномасштабное наступление на севере Хамы.

Ирак

Тем временем «Исламское государство» теряет последние позиции в Мосуле. Вчера иракским вооруженным силам удалось захватить районы Рифаи и Ариби после короткой битвы с истощенными отрядами боевиков в западной части города. Таким образом, с учетом освобожденных районов правительственные войска контролируют уже более 90% Западного Мосула. В ближайшие дни иракские военные планируют зачистить от ИГ оставшиеся под контролем террористов районы.

В ходе последней серии атак проправительственные шиитские отряды освободили от оккупации ИГ населенные пункты Султан, Каркаш, Таль Шейх и Кабар, находящиеся на западе от Мосула, где все еще сохраняется анклав «Исламского государства», передает источник в командовании иракской армии.

* Организация запрещена на территории РФ.