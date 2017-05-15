Сирия: САА остановила наступление ИГИЛ в Хаме

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Дамаск (Сирия), 15 мая. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики остановили наступление боевиков из запрещенной в Российской Федерации группировки «Исламское государства» в провинции Хама.

Террористы планировали порваться через укрепления сирийской армии в районе дороги, связывающей Итрию с Саламией. Согласно предварительным данным, исламские радикалы понесли тяжелые потери.

Напомним, ранее стало известно о том, что боевики так называемого «Исламского государства»* захватили КПП Аль-Маджбал в сирийской Хаме.

* Организация запрещена на территории РФ.