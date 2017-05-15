Сирия: армия Асада вытесняет террористов из провинций Алеппо и Дамаск

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Дамаск, 15 мая. Армия Сирии делает большие успехи в вытеснении террористов из провинций Алеппо и Дамаск. Так, правительственная армия после нескольких дней боев освободила от боевиков «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ) военную авиабазу «Джира» в Алеппо.

Террористы ИГ пытались контратаковать сирийских военных, однако им это не удалось. Армия Башара Асада потеряла один танк Т-55 и БМП-1. Военная авиабаза «Джира» была последним крупным оплотом террористов на пути к удерживаемому ими городу Мескена, который, скорее всего, станет следующей целью армии САР, что позволит обеспечить контроль над трассой Итрия — Алеппо.

Кроме того, сирийская армия освободила большую территорию в восточной части Дамаска.

* Организация запрещена на территории РФ.