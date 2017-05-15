Суд отказался возобновлять производство по иску о передаче Исаакия РПЦ

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Санкт-Петербург, 15 мая. Жалоба на решение суда первой инстанции о прекращении производства по административному иску к властям Петербурга по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви была отклонена коллегией по административным делам Санкт-Петербургского городского суда.

Как сообщила Юлия Иванова, оглашая решение коллегии, судебная коллегия определила: определение Смольнинского суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения, передает ТАСС.

Ранее Русская православная церковь объяснила, какие преимущества может получить Исаакий после его передачи в ведение РПЦ.

В начале января 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Это решение вызвало широкий общественный резонанс.