Приставы готовят конфискацию Gelandewagen Шамсуарова
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Москва, 15 мая. Столичные приставы планируют конфисковать у сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова автомобиль Gelandewagen. Об этом журналистам сообщил в понедельник представитель московского управления Федеральной службы судебных приставов Тимур Коробицын.
Согласно предварительным данным, Шамсуаров также должен заплатить 2,5 тысячи рублей за нарушение правил парковки.
Напомним, ранее стало известно о том, что правоохранительные органы Москвы инициировали проверку опубликованного Русланом Шамсуаровым видео с грубыми нарушениями ПДД.
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