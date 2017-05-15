Приставы готовят конфискацию Gelandewagen Шамсуарова

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Москва, 15 мая. Столичные приставы планируют конфисковать у сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова автомобиль Gelandewagen. Об этом журналистам сообщил в понедельник представитель московского управления Федеральной службы судебных приставов Тимур Коробицын.

Согласно предварительным данным, Шамсуаров также должен заплатить 2,5 тысячи рублей за нарушение правил парковки.

Напомним, ранее стало известно о том, что правоохранительные органы Москвы инициировали проверку опубликованного Русланом Шамсуаровым видео с грубыми нарушениями ПДД.