ВКС РФ в Забайкалье перехватили «нарушителя» воздушной границы

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Хабаровск, 16 мая. Летчики ВКС РФ в Восточном военном округе провели учения по охране воздушного пространства.

Во время практической части летно-тактических учений пилоты истребителей Су-30СМ отработали задачи по обеспечению охраны воздушного пространства в зоне ответственности авиачасти, расположенной в Забайкальском крае. Сданы нормативы по подготовке и поднятию в воздух машин для перехвата «нарушителя».

Во время полетов летчики осуществили воздушную разведку, отработали обнаружение и перехват воздушного судна вероятного противника. Были проведены бои на малых высотах, а также «воздушные дуэли» в составе авиационных групп и пар.