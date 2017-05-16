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Россия
ВКС РФ в Забайкалье перехватили «нарушителя» воздушной границы

ВКС РФ в Забайкалье перехватили «нарушителя» воздушной границы

10:24  16 Мая 2017
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ВКС РФ в Забайкалье перехватили «нарушителя» воздушной границы

Хабаровск, 16 мая. Летчики ВКС РФ в Восточном военном округе провели учения по охране воздушного пространства.

Во время практической части летно-тактических учений пилоты истребителей Су-30СМ отработали задачи по обеспечению охраны воздушного пространства в зоне ответственности авиачасти, расположенной в Забайкальском крае. Сданы нормативы по подготовке и поднятию в воздух машин для перехвата «нарушителя».

ВКС РФ в Забайкалье перехватили «нарушителя» воздушной границы

Во время полетов летчики осуществили воздушную разведку, отработали обнаружение и перехват воздушного судна вероятного противника. Были проведены бои на малых высотах, а также «воздушные дуэли» в составе авиационных групп и пар.

Алексей Громов
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