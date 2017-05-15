Сталин перестал быть почетным гражданином Ческе-Будеёвице

В закладки

Скопировать

Прага, 15 мая. Власти чешского города Ческе-Будеёвице лишили Иосифа Сталина звания «Почетный гражданин города», полученного им в 1945 году. Об этом сообщил приматор Йиржи Свобода.

Также звания почетного гражданина города был лишен президент и лидер компартии Чехословакии Клемент Готвальд. Данную инициативу поддержали 23 из 39 членов городского представительства.

«Дебаты перед голосованием были довольно долгие, мнения многих разделились. Я не знаю, почему вокруг этого такие эмоции. Оба получили почетное гражданство в то время, когда для этого был повод», — пояснил Свобода. Он добавил, что позднее выяснилось, что Сталина и Готвальд «не вели себя оптимально».