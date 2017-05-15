Британский ветеран побил рекорд, прыгнув с парашютом в 101 год

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Лондон, 15 мая. 101-летний ветеран Второй мировой войны, британец Брайсон Уильям Вердун Хейес совершил прыжок с парашютом. По информации газеты Guardian, Хейса можно назвать самым пожилым парашютистом в мире.

Прыжок был совершен в тандеме с высоты 15 тысяч футов накануне, 14 мая на авиабазе в графстве Девон. Сам ветеран, возраст которого 101 год и 38 дней, заявил, что находится «абсолютно на седьмом небе». Вместе с Хейесом также прыгнули его родственники, в том числе 16-летний правнук Стэнли, 21-летняя правнучка Элли, 50-летний внук Роджер, 74-летний сын Брайан.

Стоит отметить, что прежним обладателем рекорда является канадец Арман Гендро. Он прыгнул с парашютом в возрасте 101 года и трех дней.

Meet the 101-year-old skydiver bringing the Guinness World Record back to Britain pic.twitter.com/kTAXjZdm6j — The Telegraph (@Telegraph) May 14, 2017

Напомним, несколько дней назад латвийский спортсмен совершил первый прыжок с парашютом с дрона с высоты 330 метров,