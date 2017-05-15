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Новороссия
Донбасс: СБУ пытается вербовать диверсантов из простых граждан ЛНР

Донбасс: СБУ пытается вербовать диверсантов из простых граждан ЛНР

18:37  15 Мая 2017
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Донбасс: СБУ пытается вербовать диверсантов из простых граждан ЛНР

Луганск, 15 мая. Во время майских праздников украинские спецслужбы пытались заставить жителей Донбасса передать на территорию Луганской народной республики агитационные листовки и спецсредства для совершения терактов. Такими данными поделился заместитель министра госбезопасности ЛНР Александр Басов.

По его словам, Служба безопасности Украины задействовала шантаж и угрозы.

«Но люди умнее специалистов по террору. И можно констатировать факт, что республикам жители Донбасса доверяют больше, чем киевской власти», — подчеркнул Басов. 

Ранее стало известно о том, что правоохранительные органы ЛНР предотвратили теракт в Луганске.

Алексей Громов
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