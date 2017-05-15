Донбасс: СБУ пытается вербовать диверсантов из простых граждан ЛНР

В закладки

Скопировать

Луганск, 15 мая. Во время майских праздников украинские спецслужбы пытались заставить жителей Донбасса передать на территорию Луганской народной республики агитационные листовки и спецсредства для совершения терактов. Такими данными поделился заместитель министра госбезопасности ЛНР Александр Басов.

По его словам, Служба безопасности Украины задействовала шантаж и угрозы.

«Но люди умнее специалистов по террору. И можно констатировать факт, что республикам жители Донбасса доверяют больше, чем киевской власти», — подчеркнул Басов.

Ранее стало известно о том, что правоохранительные органы ЛНР предотвратили теракт в Луганске.