Установлена личность россиянина, погибшего после падения под лед на Шпицбергене

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Москва, 15 мая. Установлена личность россиянина, который провалился под лед на норвежском архипелаге Шпицберген в конце апреля. Как стало известно Федеральному агентству новостей, погибшим оказался 31-летний Александр О. из Иркутска.

Известно, что мужчина работал гидом в фирме «Грумант», которая является подразделением ФГУП «Арктикуголь». Тело погибшего будет доставлено в Иркутск.

Как сообщалось ранее, снегоходы с девятью россиянами провалились под лед на Шпицбергене 27 апреля. Александра госпитализировали в больницу Тромсё с многочисленными повреждениями внутренних органов. В ночь на понедельник состояние мужчины резко ухудшилось и он скончался.