Летний Николай Чудотворец: когда отмечается, история, обряды, приметы и поговорки

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В конце весны на Руси с древних времен отмечается один из двух народно-христианских праздников, связанных с наиболее почитаемым в христианском мире святым — Николаем Угодником, которого также называют Николаем Чудотворцем или святителем Николаем.

Когда отмечается праздник летнего Николая Чудотворца

Праздник летнего Николая Чудотворца, или, как его еще называют, Никола летний, Никола вешний, или Николин день, отмечается 22 мая, что соответствует 9 мая по старому стилю.

Кто такой Николай Чудотворец

Святитель Николай — один из самых почитаемых святых в христианстве. На Руси он считался защитником простых людей и животных, а также покровителем мореплавания, торговли, земледелия и детей. Кроме того святой Николай считается заступником оклеветанных и невинно осужденных.

Память Николая Чудотворца отмечается дважды. Никола Летний отмечается 22 мая в честь перенесения в 1087 году мощей святителя Николая из города Мира на территории современной Турции в город Бар в Италии.

Второй праздник — так называемый Никола зимний — отмечается 19 декабря. Это день памяти святителя Николая, который связан с окончанием его земной жизни.

Согласно преданию, Николай Чудотворец родился в III веке в греческой колонии Патара в Малой Азии в христианской семье. С юности Николай был ревностным христианином и бессребреником, также ему приписывались многочисленные чудеса, которые он творил при помощи молитвы.

Николая Угодника (его иногда даже называют Никола Морской) особо чтят моряки, поскольку, согласно легенде, святой умел усмирять своей молитвой бурное море и даже как-то воскресил матроса, разбившегося при падении с мачты.

После своей кончины Николай Чудотворец был погребен в специальной раке в церкви города Мира. Однако итальянские купцы, опасаясь гонений на христиан и уничтожения мощей, в 1087 году выкрали раку и перевезли ее в Италию, где она с тех пор хранится в крипте базилики Св. Николая в итальянском городе Бар.

Никола Летний — традиции и обряды

Никола Летний или Вешний или Николин день — это день славянского народного календаря, соответствующего летнему Николаю Чудотворцу, праздник также приходится на 22 мая.

На Руси Николаю Угоднику в этот день молились с просьбами уберечь скот и урожай, поскольку считалось, что этот святой очень близок к богу, а, значит, отвечает за погоду и различные стихии.

У владельцев лошадей и другой скотины на Николу Летнего было принято совершать различные обряды, чтобы уберечь скот от болезней, хищников и других напастей.

Например, были специальные обряды для защиты от волков. Крестьяне втыкали нож в стол или в порог, клали в печь железо или накрывали камень горшком, приговаривая: «Моя коровка, моя кормилица — сиди под горшком от волка, а ты, волк — глодай свои бока».

Приметы и поговорки на Николин день

— До Николы крепись, хоть разорвись, а с Николы живи — не тужи (то есть холода закончились, впереди лето).

— Батюшка Никола! Давай дождя большого! На нашу рожь, на бабий лен, поливай ведром!

— Попроси Николу, а он Спасу скажет (то есть, поможет с урожаем).

— Каков день на Николу летнего (вешнего), таков и на Николу зимнего.