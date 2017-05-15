ИГИЛ захватило КПП Маджбал на востоке провинции Хама

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Маджбал, 15 мая. Боевикам «Исламского государства»* удалось установить контроль над блокпостом в районе трассы Итрия-Саламия.

Иракские информационные агентства сообщают об ожесточенных столкновениях между правительственными силами и боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на востоке провинции Хама. После продолжительного боя игиловцам удалось захватить контрольно-пропускной пункт Аль-Маджбал.

Также один из смертников ИГИЛ* атаковал войска в районе аль-Масасна, о жертвах и пострадавших информации пока нет. Продолжаются бои между террористами и САА в районе Хамима. Войска намерены перегруппироваться и отбить у джихадистов КПП Аль-Маджбал.

* Организация запрещена на территории РФ.