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Новости Сирии
ИГИЛ захватило КПП Маджбал на востоке провинции Хама

ИГИЛ захватило КПП Маджбал на востоке провинции Хама

18:23  15 Мая 2017
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ИГИЛ захватило КПП Маджбал на востоке провинции Хама

Маджбал, 15 мая. Боевикам «Исламского государства»* удалось установить контроль над блокпостом в районе трассы Итрия-Саламия.

Иракские информационные агентства сообщают об ожесточенных столкновениях между правительственными силами и боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на востоке провинции Хама. После продолжительного боя игиловцам удалось захватить контрольно-пропускной пункт Аль-Маджбал.

ИГИЛ захватило КПП Маджбал на востоке провинции Хама

Также один из смертников ИГИЛ* атаковал войска в районе аль-Масасна, о жертвах и пострадавших информации пока нет. Продолжаются бои между террористами и САА в районе Хамима. Войска намерены перегруппироваться и отбить у джихадистов КПП Аль-Маджбал.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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