Без раскачек и промедлений: Путин распорядился помочь людям, пострадавшим от пожаров

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Иркутск, 15 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что властям регионов необходимо держать вопрос денежных выплат гражданам, пострадавшим из-за природных пожаров, под постоянным контролем. Российский лидер подчеркнул, что региональные власти должны также восстанавливать утраченные документы без лишней бюрократии.

Путин отметил, что в Иркутской области и Бурятии сложилась наиболее напряженная ситуация, в данных регионах огонь уничтожил десятки жилых домов. Глава государства также акцентировал внимание на том, что не была допущена гибель людей, а именно благодаря слаженной работе пожарно-спасательных подразделений. Глава государства затронул тему денежных выплат пострадавшим.

«Если есть необходимость — оказать людям помощь в составлении соответствующих документов и заявлений», — сказал президент.

Путин заявил о необходимости оперативно реагировать на обращения пострадавших, отказавшись от всяческой бюрократии.

«Действовать нужно без раскачек и промедлений, чтобы люди имели возможность как можно скорее переехать в новое жилье», — заключил он.

2 мая российский лидер обратился к руководству регионов и МЧС и потребовал доложить о том, что делается, чтобы помочь людям и взять ситуацию под контроль, а также обозначить перспективы.