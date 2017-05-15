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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 15 мая.

В NASA представили видеозапись пролета эскадрильи из трех НЛО около Солнца. NASA показало на видео промчавшийся мимо Солнца состав из трех НЛО‍.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что США готовы оказывать давление на Россию и принимать активное участие в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Трамп даже и не понял, откуда этот человек: в соцсетях отреагировали на встречу с Климкиным.

«Евровидение» прошло в годовщину Иловайской трагедии, и матери погибших там бойцов ВСУ возмущены совмещением памятных мероприятий и «плясками в Киеве». Матери погибших на Восточном фронте украинцев: Киев отказался платить за погибших.

Украина. Майдан. АТО. Порошенко. «Евровидение». Задница. Полная Украина: Роман Носиков о скандале на «Евровидении».

Политолог Александр Сотниченко — о наступлении боевиков сирийской оппозиции и о том, почему президенту Сирии Башару Асаду срочно необходимо направлять все силы и ресурсы на освобождение Дейр эз-Зора. Сотниченко: Наступление боевиков на Дейр эз-Зор приведет к краху Асада.

Через несколько часов может наступить конец света. Ряд специалистов убеждены, что 15 мая откроются так называемые «Врата ада». Ужасающее заявление ученых: «Врата ада» откроются 15 мая.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров решил позаботиться о впечатлениях туристов о Петербурге: музыкант принял участие в мытье Ростральных колон на Стрелке Васильевского острова. Все ради туристов: Шнуров отмыл Ростральные колонны в Петербурге.

На востоке провинции Хомс эксперты ждут наступления САА. Одной из основных целей является освобождение от боевиков террористического образования «Исламское государство»* (запрещено в России) города и аэродрома Дейр эз-Зор. Контроль над ресурсами: почему САА необходимо освободить Дейр эз-Зор.

В квартире родителей застрелившегося сотрудника министерства иностранных дел России полицейские обнаружили его дневники. Странные дневники найдены в квартире родителей застрелившего женщину сотрудника МИД РФ.

Стали известны подробности жуткого тройного убийства в Москве. В понедельник утром мужчина застрелил свою семью в московской квартире, после чего покончил жизнь самоубийством. Застреливший жену и дочь в Москве мужчина оказался сотрудником МИД РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.