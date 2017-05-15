Путин прибыл в Иркутск на совещание по ликвидации последствий пожаров

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Иркутск, 15 мая. Российский президент Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Иркутск. Как стало известно, глава государства примет участие в совещании о ликвидации последствий пожаров на Урале и в Сибири.

Стоит отметить, что российский лидер прибыл в Иркутск прямо из столицы Китая. В Пекине Путин участвовал в работе международного форума «Один пояс — один путь».

Ранее глава государства заявлял, что ликвидация последствий природных пожаров является проверкой на дееспособность и компетентность глав регионов.

Напомним, 2 мая Владимир Путин обратился к руководству регионов и МЧС и потребовал доложить о том, что делается, чтобы помочь людям и взять ситуацию под контроль, а также обозначить перспективы.