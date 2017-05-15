Хомс: ИГ оставило сирийской армии «в наследство» арсенал стрелкового оружия

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Хомс, 15 мая. Бойцы правительственных войск захватили склад вооружения «Исламского государства»*.

Сирийские военные опубликовали в глобальной Сети видеозапись с трофеями, захваченными после штурма города Брив в провинции Хомс. После удачной военной операции боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) оставили свои позиции и бросили склад с оружием и боеприпасами.

Иногда военным удается захватить арсеналы с множеством мин и ракет для реактивных систем залпового огня, но в этом случае САА досталось порядка ста единиц стрелкового оружия, как самого современного, так и раритетов времен Первой мировой.

* Организация запрещена на территории РФ.