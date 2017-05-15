Ускорение инфляции в Минэкономразвития РФ связали с влиянием «борщевого набора»

В закладки

Скопировать

Москва, 15 мая. Инфляция в России уже достигла цели в 4%. Такими данными в понедельник поделились представители министерства экономического развития Российской Федерации.

«При сохранении обменного курса рубля на текущем уровне до конца года инфляция в декабре 2017 года может снизиться до 2,9%», — отметили в ведомстве.

По словам экспертов, ускорение инфляции в апреле 2017 года связано с повышением темпа роста цен на плодоовощную продукцию (включая и на так называемый «борщевой набор»).

Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин указал на то, что необходимо тщательно изучить все разрабатываемые стратегии развития экономики страны.