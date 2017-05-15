Билет в один конец: в Совфеде рассказали, зачем Чубаров собирается в Крым

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Депутат Верховной рады Украины и один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа (деятельность организации запрещена в РФ) Рефат Чубаров заявил, что готов приехать в Крым. Он надеется выступить свидетелем на процессе по делу Ахтема Чийгоза. Что стоит за этой решимостью Чубарова? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Как рассказал сам Чубаров, он мог бы дать объективные показания по делу, но для этого законодательство России должно предоставить ему иммунитет на момент пребывания в Крыму. И все это при условии, что Чубарова официально вызовут в суд. При этом лидер меджлиса не стал утруждать себя пояснениями, о каком иммунитете вообще идет речь.

Заявление Чубарова возмутило широкую общественность. Депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал журналистам, что не сомневается: Чубаров не ступит на территорию полуострова ни ногой. Иначе ему в лицо плюнет каждый крымчанин — за борьбу против собственного народа. Как считает Бальбек, лидер меджлиса такими заявлениями хочет отвести от себя подозрения в участии в различных блокадах полуострова и разные преступления против крымчан.

«Хочет Чубаров в Крым, безусловно. Появилась возможность ухватиться за эту тему, выступить на полуострове в качестве свидетеля — и он не прошел мимо. Его если и пригласят, то в качестве обвиняемого лица. Всевозможные суды уже прошли, было даже принято решение арестовать Чубарова на два месяца. Он ведь принимал активное участие в событиях 26 февраля 2014 года, был организатором беспорядков, которые закончились несколькими смертями. Понятно, что сам Чубаров хочет заручиться какими-то гарантиями и попасть под некий иммунитет. И приехать, и не быть арестованным и осужденным. Но так не получится. Это просто слова. Он не приедет. Его никто в качестве свидетеля не приглашает. Эти люди по мере отдаления от событий Крымской весны сменили эйфорию на прозрение и разочарование. Они видят, что на самом деле происходит на Украине и что происходит в Донецке и в Крыму, где порядка больше, чем в Киеве», — комментирует специально для ФАН член Совета Федерации РФ от Республики Крым Сергей Цеков.

Действительно, в октябре 2015-го тогда еще прокурор Крыма Наталья Поклонская отметила, что Чубарову открыт въезд в Россию: органы предварительного следствия с нетерпением ждали его на территории полуострова. А Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал Чубарова сроком на два месяца.

«Думаю, это просто пиар для повышения собственных акций в глазах у зарубежных грантодателей. Все понимают, что произойдет. Въезд Чубарову на территорию полуострова запрещен на пять лет. Он приезжает на границу, там устраивается спектакль, и Чубаров победителем возвращается обратно. Но гораздо интереснее история, из-за которой все происходит. Речь идет о событиях 26 февраля, когда Крым стал на грань конфликта или даже войны в форме межнациональных столкновений. Никто из нас не отдавал себе отчет, что такое возможно, но все понимали: ситуация страшная. Только позднее стало понятно, чего избежал Крым, когда мы увидели трагедию Одессы и Мариуполя. Первым в этой цепи должен был стать наш полуостров», — отмечает политолог Владимир Джаралла.

Чубаров является фигурантом уголовного дела о призывах к посягательству на территориальную целостность России. Дело возбудили следственные органы весной 2014 года. В то же время другой лидер меджлиса, Ахтем Чийгоз, был заключен под стражу в январе 2015 года — и также решением суда Симферополя. Он проходит по делу о массовых беспорядках, которые прошли 26 февраля 2014 года.

«Чийгоз был техническим руководителем, созвавшим активистов меджлиса со всех районов Крыма. За сутки до этого они вместе с Чубаровым предъявляли ультиматум руководителю крымского парламента Владимиру Константинову о том, что никаких перемен во власти быть не должно. Новым премьером готовился стать Сергей Аксенов. Чубаров знает очень много, в том числе и то, что должно было произойти. В этих условиях выглядит любопытным, если бы он приехал на территорию Крыма и дал показания. Возможно, обратно он уже не уехал бы», — добавляет эксперт ФАН.