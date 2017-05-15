Дамаск: квартал Кабун покинули последние отряды «Джебхат ан-Нусры»

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Бейрут, 15 мая. Квартал Кабун в восточном Дамаске покинула последняя группа боевиков «Джебхат ан-Нусры». По словам губернатора провинции Дамаск Алаеддина Ибрагима, после успешного проведения последнего этапа по выводу вооруженных групп Кабун теперь полностью освобожден от террористов. Его словам цитирует агентство САНА.

В субботу Кабун полностью перешел под контроль армии Сирии. Как отметил Ибрагим, в понедельник к работе приступили саперы, которые занимаются выявлением и уничтожением заложенных взрывных устройств, передает РИА Новости.

Напомним, накануне в окрестностях столичного сирийского города Дамаск произошли новые столкновения между группировками джихадистов.

«Джебхат ан-Нусра» признана террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.