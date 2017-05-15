Филиппины заменят американское оружие российским

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Москва, 15 мая. Филиппины намерены покупать оружие у России и Китая, несмотря на то, что настроены на продолжение военно-технического сотрудничества с США. Об этом сообщил глава Минобороны страны Делфин Лорензана.

По данным Reuters, министр обороны пояснил, что данное решение связано с тем, что Филиппины не устраивают сроки и условия американской стороны.

«Нам нужны самолеты, нам нужны беспилотники, нам нужны быстрые катера. Они нужны нам на юге (страны), чтобы мы могли предотвращать похищения людей и способствовать распространению прогресса», — заявил Лорензана.

США временно ограничили поставки вооружения на Филиппины из-за опасений использования летального оружия в нарковойне, которая ведется в стране, пишет «Парламентская газета».