Идлиб: контролировать зону деэскалации в провинции будет Турция

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Москва, 15 мая. Соответствующее предложение было сделано турецкой стороне на межсирийской встрече в Астане в начале мая.

В начале мая страны-гаранты перемирия в Сирии подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в САР. Были согласованы и определены границы зон снижения напряженности, а также страны, которые разместят на данных территориях свои контингенты для контроля над режимом перемирия.

Турецкая сторона отметила, что поступило предложение создать пояс безопасности вокруг Идлиба, именно Анкара будет обеспечивать безопасность в этой зоне. Напоминаем, что сирийскую провинцию Идлиб уже несколько лет контролируют «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка запрещена в России), а также другие исламистские и оппозиционные формирования.