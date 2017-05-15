В Эль-Хасаке курды уничтожили БМП ИГИЛ: ФАН публикует видео

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Сирия, Эль-Хасака, 15 мая. «Демократические силы Сирии» в ходе ожесточенного боестолкновения из крупнокалиберного пулемета уничтожили БМП боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлено уничтожение БМП террористической организации «Исламское государство» курдским вооруженным формирование «Демократические силы Сирии». В результате боя все террористы, которые находились внутри бронемашины, уничтожены.

По словам курдских бойцов, боевики «Исламского государства»* использует БМП для перемещения своих солдат.

Отметим, что «Демократические силы Сирии», которые преимущественно состоят из курдских вооруженных формирований и местных арабских племен, проводят военную операцию «Гнев Евфрата». Их главная цель взятие столицы «Исламского государства» — города Ракка. В настоящий момент курдам при активной помощи международной антитеррористической коалиции удалось освободить город Табка.

* Организация запрещена на территории РФ.