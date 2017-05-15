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Украина
Снявший штаны на сцене «Евровидения» пранкер сделал громкое заявление

Снявший штаны на сцене «Евровидения» пранкер сделал громкое заявление

17:42  15 Мая 2017
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Снявший штаны на сцене «Евровидения» пранкер сделал громкое заявление

Киев, 15 мая. Украинский пранкер Виталий Седюк, который снял штаны на сцене «Евровидения-2017», считает, что он сделал одолжение певице Джамале.

По словам журналиста, теперь о выступлении Джамалы будут помнить еще долго. При этом Седюк отказался от идеи прервать выступление представителя Португалии Сальвадора Собрала, беспокоясь за слабое здоровье певца.

Напомним, ранее стало известно о том, что Днепропетровский районный суд Киева принял решение избрать украинскому пранкеру Виталию Седюку меру пресечения в виде личного обязательства.

Алексей Громов
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