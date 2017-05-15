Группа подростков разгромила кладбище из-за конфет на Урале

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Екатеринбург, 15 мая. Три подростка устроили погром на кладбище у деревни Прищаново в Свердловской области. Полицейские города Богданович провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установили личности вандалов.

Так, хулиганами оказались подростки 2004 и 2006 годов рождения, один обучается в специальной коррекционной школе-интернате, второй — ученик школы-интерната №9, третий — учащийся Каменской общеобразовательной школы. Все подростки воспитываются в неполных семьях.

Как выяснилось, они пришли на деревенское кладбище за сладостями. Решение сломать надгробия было обусловлено тем, что конфет на могилах не было обнаружено.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что по факту повреждения могил было возбуждено уголовное дело по статье «надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Он заключил, что в отношении родителей подростков полиция намерена возбудить административное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что жизнь 16-летнего подростка едва не оборвалась во время попытки сделать эффектное фото на подъемном кране в Москве.