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Весь мир
Сирия: российские военные доставили пять тысяч тонн воды в Алеппо

Сирия: российские военные доставили пять тысяч тонн воды в Алеппо

17:20  15 Мая 2017
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Сирия: российские военные доставили пять тысяч тонн воды в Алеппо

Дамаск, 15 мая. Более шести тонн гуманитарной помощи доставили российские военные за минувшие сутки в Сирию, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Общий вес груза составил 6,1 тонны. Помощь получили свыше 1,9 мирных сирийцев. Пять гуманитарных акций провели в двух городах. 

Так, населению в Алеппо передали 4,8 тонн питьевой воды, а жители провинции Эс-Сувейда получили 1,3 тонны продовольственных наборов, уточнили в оборонном ведомстве.
 

Алексей Громов
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