Пальмира: САА возобновила наступление в провинции Хомс

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Пальмира, 15 мая. Правительственные войска атаковали «Исламское государство»* к востоку от развязки Талила.

Утреннее наступление сирийской армии возглавляют элитная бригада «5-й Легион» и 18-я танковая дивизия. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были атакованы вдоль главной дороги, ведущей на насосную станцию Т-3, которая находится на востоке от Пальмиры.

Командование сообщает, что целью Сирийской арабской армии является выдавливание террористов далее на восток и взятие под контроль станции Т-3, это позволит войскам занять доминирующие позиции в провинции и продолжить движение для деблокады осажденного Дейр эз-Зора.

* Организация запрещена на территории РФ.