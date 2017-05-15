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Весь мир
Курс — на выборы в парламент: Ле Пен вновь возглавила «Национальный фронт»

Курс — на выборы в парламент: Ле Пен вновь возглавила «Национальный фронт»

17:21  15 Мая 2017
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Курс — на выборы в парламенте: Ле Пен вновь возглавила «Национальный фронт»

Париж, 15 мая. Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен вернулась на пост лидера партии «Национальный фронт».

Ле Пен брала отпуск во время участия в предвыборной гонке за пост президента Франции. После победы ее соперника Эммануэля Макрона она вернулась на пост лидера «Национального фронта». Все это время партию возглавлял вице-президент «Национального фронта» Стив Бриуа.

«Горжусь тем доверием, которое Марин Ле Пен оказала мне, — рассказал он на своей странице в Twitter. — Она сегодня вернулась к президентству в «Нацфронте». Курс — на выборы в парламент».

7 мая прошел второй тур выборов президента Франции, по результатам которого победил Эммануэль Макрон, обойдя Марин Ле Пен. 

#ле пен
Катерина Тимошенская
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