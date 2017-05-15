Сирия сегодня: Асад отражает агрессию США, ИГ обстреливает Дейр эз-Зор, жертвы коалиции в Ракке

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Сирия сегодня, 15 мая. Башар Асад собирает танковый кулак, чтобы дать отпор США и Британии, вторгшимся в провинцию Хомс; ИГИЛ* обстреливает из минометов жилые кварталы Дейр эз-Зора, десятки мирных жителей стали жертвами американских авиаударов в Ракке.

США и Британия вторглись в Сирию

Соединенные Штаты и возглавляемая ими коалиция, похоже, готовы в обход резолюции ООН начать наземную операцию на территории Сирии. Так, по данным источника Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмада Марзука (Ahmad Marzouq), спецназ США и Великобритании вошел на сирийскую территорию через пограничный переход «Ат-Танаф» на юге провинции Хомс.

В ответ на эти действия, которые де-факто являются иностранной интервенцией, Сирия концентрирует войска на востоке, чтобы остановить продвижение войск США и их союзников, сообщают ближневосточные источники.

Так по данным иранского телеканала Press TV, командование правительственной Сирийской арабской армии (САА) еще несколько дней назад начало концентрировать силы на юго-востоке страны, в районе иорданской и иракской границы.

Сообщается, что президент Сирии Башар Асад начал переброску танков и военной техники к городу Сабаа-Бийяр, который является стратегически важным пунктом, контролирующим шоссе Дамаск — Багдад. Населенный пункт был занят сирийскими правительственными войсками после того, как из него ушли боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ).

При этом войскам Асада удалось опередить подразделения оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА), которую поддерживают США и их союзники. Наблюдатели утверждают, что захват правительственными войсками стратегически важного Сабаа-Бийяра — важный военный успех Башара Асада.

При этом официальный Дамаск опасается, что территория Иордании и Ирака может быть использована как плацдарм для вторжения американских и британских войск в Сирию. Концентрация сирийских войск в приграничных районах призвана остановить иностранных интервентов, сообщают источники.

ИГИЛ стреляет по жилым кварталам Дейр эз-Зора

Как сообщают источники Федерального агентства новостей, несмотря на начало действия в Сирии зон деэскалации, где ситуация в целом контролируется, в других частях страны продолжается вооруженное противостояние.

Продолжаются боевые действия в провинции Дейр эз-Зор, где в результате минометного обстрела со стороны ИГИЛ погибли семь мирных жителей. Еще 22 человека стали жертвами авиаударов ВВС коалиции в провинции Ракка.

Сирийская арабская армия (САА) готовит наступление на позиции террористов в районе Бадия к юго-востоку от Дамаска, также продолжаются боевые действия в районе Аль-Мансур к западу от Алеппо. Также сообщается, что сирийские ВВС нанесла ракетные удары по боевикам вблизи населенного пункта Аль-Латамина.

Боевики ИГИЛ вновь попыталось вновь атаковать позиции САА в районе стратегической трассы Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама. Террористы ИГИЛ ведут минометные обстрелы города Дейр эз-Зор, уничтожает инфраструктуру города, а также исторические памятники.

Коалиция убивает в Ракке мирных жителей

В результате авиаудара ВВС возглавляемой США международной коалиции по сирийской провинции Ракка погибли 12 женщин. Сообщается, что ВВС США обстреляли на востоке провинции Ракка машины, в которых находились возвращавшиеся с полей фермеры, что привело к многочисленным жертвам срели мирного населения. В провинции Ракка США и их союзники ведут боевые действия против ИГИЛ, не считаясь с многочисленными жертвами среди мирного населения. Голод, а также постоянные обстрелы и бомбежки спровоцировали в регионе гуманитарную катастрофу.

* Организация запрещена на территории РФ.