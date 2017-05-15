ИГИЛ использует смертников против SDF на подступах к городу Ракка

В закладки

Скопировать

Ракка, 15 мая. Отряды «Сирийских демократических сил» подошли к Ракке на расстояние четырех километров.

Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) отчаянно сопротивляются наступлению «Сирийских демократических сил». Сейчас они все чаще используют смертников, одна из подобных атак произошла около блокпоста Мазраат-эль-Ярмук, сообщают сирийские СМИ со ссылкой на военные источники. SDF скрывают свои потери, количество пострадавших неизвестно.

Сейчас SDF подошли к северному периметру города Ракка и освободили четыре населенных пункта. Курды стоят всего в четырех километрах от города. По некоторым данным в Ракке остаются еще 400 боевиков, они намерены отстоять город.

* Организация запрещена на территории РФ.