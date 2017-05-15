Экс-глава контрразведки Франции призвал бороться против ИГ вместе с Москвой

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Париж, 15 мая. Франция под влиянием США и Израиля перестала уделять внимание сотрудничеству со спецслужбами стран, напрямую борющихся с террористами, теперь власти республики могут видеть, к чему это привело, заявил экс-глава контрразведки Франции и основатель Международного центра исследований по терроризму и помощи жертвам терактов Ив Бонне.

Теперь, по его словам, Франция должна восстановить сотрудничество с Россией в сфере борьбы с угрозой терроризма, Парижу необходим такой союзник, как Москва, «Нам нужно международное сотрудничество, в первую очередь с заинтересованными странами, у которых зачастую отличные разведывательные службы», — сказал Бонне в интервью RT.

Он также сообщил, что ранее начинал налаживать каналы сотрудничества с Организацией освобождения Палестины, с Сирией, однако в настоящее время от всех его начинаний в этом направлении отказались. « Нужно восстановить это сотрудничество, в том числе, конечно, и с Россией», — убежден он.

Напомним, группировка ИГ* запрещена в России по решению Верховного суда РФ.



* Организация запрещена на территории РФ.