В закладки

Скопировать

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Terrorist Confesses to Working with White Helmets in Aleppo («Террорист признался в сотрудничестве с «Белыми касками» в Алеппо»), опубликованной Tasnim News Agency.

Террорист Валид Аль-Хенди признался, что принимал участие в изготовлении видео и фотографий для турецкого телеканала, сотрудничая с так называемыми «Белыми касками». Фотографии, изображающие кварталы и районы в Алеппо, атакованные химическим оружием, создавались, чтобы возложить вину на Сирийскую арабскую армию (САА).

В субботу вечером в эфире сирийского телевидения появились признания Аль-Хенди, который рассказал, что три года назад присоединился к «Белым каскам» в обмен на получение средств из так называемого «местного совета» от спонсоров из арабских стран, сообщает сирийское информагентство SANA.

Он заявил, что им рассказали о подготовке химических атак, выдали защитную одежду, после чего под прицелом камер турецких журналистов было инициировано распыление отравляющих веществ. Аль-Хенди также добавил, что когда они «включали сирены и таскали носилки для транспортировки предполагаемых пострадавших, с целью опубликовать видеозапись в Интернете и дискредитировать сирийские войска», все «действо» снимали два человека — Ибрагим Аль-Хадж и Мохаммед Аль-Сайед.

В российских дипломатических и военных источниках 4 мая сообщалось, что журналисты, работающие на катарское агентство Al Jazeera, сняли фейковую химическую атаку на мирных жителей в провинции Идлиб, чтобы обвинить сирийскую армию.

В свою очередь, еще один террорист — Имад Абделджавад — сделал аналогичное признание, отметив, что у террористов в Алеппо есть токсичные химические вещества, и он принимал участие в их транспортировке.

Абделджавад рассказал, что однажды его попросили перевезти из района Аль-Суккари в соседний Аль-Америя «чистящие средства», как их назвали, чтобы скрыть тот факт, что на самом деле перевозились опасные химикаты. Выгрузив материалы из двух автомобилей, и начиная выгружать третий, ему стало интересно, что именно они перевозили, потому что запах был очень раздражающим, особенно учитывая, что он страдал астмой.

Затем боевик рассказал, что он видел, как люди в серебристой одежде — защитных масках и длинных сапогах — переносили материалы в подвал, и через окна было видно, как они открывают бочки и выливают из них жидкости в цилиндры. Когда человек, отвечающий за террористов, заметил, что Абделджавад и его соратники смотрят в окно, он выгнал их и лишил права носить оружие.

Еще в январе во время прочесывания старых городских кварталов в Алеппо армейские инженерные подразделения обнаружили оставленные террористами химические материалы саудовского происхождения, в которые входили сера, хлор и другие материалы.